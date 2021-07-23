Стало известно состояние лучницы Гомбоевой, которая потеряла сознание во время квалификации на Олимпиаде-2020

Российская лучница Ксения Перова рассказала о состоянии Светланы Гомбоевой, которая потеряла сознание во время квалификации на Олимпиаде-2020.

«Со Светой уже все нормально. Врачи ее осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю», — приводит слова Перовой Telegram-канал ОКР.

23-летняя спортсменка смогла набрать 630 баллов и заняла 45-е место.

Ксения Перова с 664 очками заняла восьмое место в квалификации, показав свой лучший результат в сезоне, Елена Осипова — на 22-й строчке с 651 очком.

В 1/32 финала Перова сразится с Элис Ингли (Австралия), Осипова встретится с Сякиерой Машайих (Малайзия), Гомбоева — с Габриэлой Шлессер (Нидерланды). Встречи пройдут 25 июля.