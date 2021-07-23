Российский лучник Базаржапов занял 34-е место в квалификации на Олимпиаде-2020
09:10
Завершилась квалификация стрельбы из лука среди мужчин на Олимпиаде-2020.
Первое место занял кореец Ким Дже Дук с результатом 688 очков, на второй строчке американец Брэди Эллисон (682), замкнул тройку О Джин Хек (681). Единственный представитель российской команды Галсан Базаржапов занял 34-е место.
В 1/32 финала Базаржапов встретится 26 июня с Правином Джадхавом из Индии.
Опрос
проголосовало: 550Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю