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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Стрельба из лука

Российский лучник Базаржапов занял 34-е место в квалификации на Олимпиаде-2020

09:10
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Завершилась квалификация стрельбы из лука среди мужчин на Олимпиаде-2020.

Первое место занял кореец Ким Дже Дук с результатом 688 очков, на второй строчке американец Брэди Эллисон (682), замкнул тройку О Джин Хек (681). Единственный представитель российской команды Галсан Базаржапов занял 34-е место.

В 1/32 финала Базаржапов встретится 26 июня с Правином Джадхавом из Индии.

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Сергей Разин все материалы автора

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