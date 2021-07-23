Российский лучник Базаржапов занял 34-е место в квалификации на Олимпиаде-2020

Завершилась квалификация стрельбы из лука среди мужчин на Олимпиаде-2020.

Первое место занял кореец Ким Дже Дук с результатом 688 очков, на второй строчке американец Брэди Эллисон (682), замкнул тройку О Джин Хек (681). Единственный представитель российской команды Галсан Базаржапов занял 34-е место.

В 1/32 финала Базаржапов встретится 26 июня с Правином Джадхавом из Индии.