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Сегодня, 09:15

«Величайшая несправедливость в истории». Италию отстранили от международных стартов

Сборную Италии отстранили от Кубка мира по водному поло
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Мужскую сборную Италии отстранили от Кубка мира по водному поло.
Фото Global Look Press
Итальянские ватерполисты пропустят Кубок мира из-за разговора с судьями на парковке.

Большой скандал в мире водного поло. Одна из сильнейших мужских команд планеты — сборная Италии — дисквалифицирована на полгода и не сможет принять участия в Кубке мира, который пройдет в январе 2025 года в Нови-Саде (Сербия). Также итальянцы оштрафованы на 100 тысяч евро. Причиной стал конфликт в четвертьфинале Олимпиады в Париже против сборной Венгрии, который вылился в разговор с судьями из Румынии и Черногории в «очень агрессивной и неспортивной манере» на парковке спортивного комплекса Defense Arena. Тренер итальянской команды Алессандро Кампанья назвал санкции «величайшей несправедливостью в истории».

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Серьезная судейская ошибка

В олимпийском четвертьфинале подопечные Кампаньи были близки к сенсационной победе над чемпионами мира-2023 венграми, но уступили им в серии пенальти (9:9, 1:3). Инцидент, который вызвал гнев итальянцев, произошел во втором периоде, когда Франческо Кондеми сравнял счет 3:3, но его рука при этом зацепила лицо соперника. Судьи пересмотрели эпизод с помощью ВАР, решив отменить гол и удалить Кондеми. «С научной точки зрения игрок во время выполнения броска не может сыграть агрессивно, — отметил Кампанья после матча. — Это невозможно, потому что когда вы концентрируетесь на броске, то делаете движение и не можете ударить своего соперника. Это было неприемлемое судейское решение».

Италия проиграла Венгрии в четвертьфинале Олимпиады-2024 (9:9, пенальти — 1:3).
Фото Global Look Press

После матча итальянская команда случайно столкнулась с судьями на парковке и поговорила с ними на повышенных тонах. «Они вышли из автобуса, окружили, словесно и физически оскорбив судей, а также делегатов и официальных лиц World Aquatics, — говорится в отчете международной федерации. — Одному из арбитров было заявлено, что он ничего не понимает в водном поло, поскольку представляет Черногорию, и что его карьера судьи закончена. Судьям пришлось бежать обратно в здание за помощью, а несколько игроков итальянской команды погнались за арбитрами».

На этом дело не закончилось. Итальянцы устроили акцию протеста на матче против Испании в утешительном турнире за пятое-восьмое места. Подопечные Кампаньи отвернулись от судей и соперников во время презентации. В течение первых четырех минут матча Италия играла пассивно, не пытаясь атаковать и пропустив за это время четыре безответных мяча. В итоге итальянская команда уступила со счетом 9:11 и завершила олимпийский турнир на седьмом месте. Ну а теперь к этому результату добавилась еще дисквалификация. Итальянская федерация водного поло заявила, что не будет обжаловать наказание, но настаивает на том, что в четвертьфинале произошла серьезная судейская ошибка, которая повлияла на результат встречи.

Сборная Италии по водному поло на Олимпиаде-2024.
Фото Global Look Press

Любительские камеры для ВАР

Сборная Италии является серебряным призером последнего Кубка мира, который прошел в 2023 году в Лос-Анджелесе. В финале итальянцы уступили сборной Испании (4:10) и теперь не смогут взять реванш за это поражение. Кроме того, итальянцы — вице-чемпионы мира 2024 года. В финале турнира в Дохе они проиграли хорватам. Алессандро Кампанья — легенда водного поло. Он выиграл Олимпиаду-1992 в роли игрока, а также в качестве тренера завоевал серебро Игр-2012 и бронзу Игр-2016. В 2017-м Сандро приостановил карьеру из-за смерти жены, но затем вернулся на тренерскую стезю. Во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году он достиг отметки в 500 матчей во главе сборной Италии.

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«С нашей стороны был бурный протест, но никто не поднял руки на судей, — комментирует Кампанья разговор с арбитрами на парковке. — Если бы мы распустили руки, нас бы дисквалифицировали на всю жизнь, но этого не произошло. Между мной и двумя судьями — румыном Александреску и черногорцем Мишковичем — состоялся очень спокойный разговор, без нападок и угроз, во время которого я сказал, что они неправы. Вообще, для ВАР использовались любительские камеры, и качество изображения было отвратительным. Ситуация получилась сюрреалистической».

Предварительная дисквалификация была наложена на итальянцев еще 24 августа, однако окончательное решение подразделением по вопросам этики World Aquatics принято только сейчас. Дисквалификация сборной Италии завершится в апреле 2025 года. В результате итальянцы смогут сыграть на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа 2025 года в Сингапуре. «Шесть месяцев отстранения — это правильно, — резюмировал Кампанья. — Однако нам пришлось протестовать перед лицом самой большой ошибки в истории. Увы, она так и не исправлена».

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