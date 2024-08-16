Итальянка Эгону вновь в центре расистского скандала. После Олимпиады радикалы стирают граффити с волейболисткой

Мурал за «интернациональную Италию» не продержался и недели.

Паола Эгону — и дар, и проклятие волейбольной Италии. Уроженка Читтаделле постоянно говорит о несправедливом к себе отношении из-за своих родителей — выходцев из Нигерии. На фоне расистских обвинений Эгону даже уходила из сборной, причем не один раз. Историческая победа на Олимпиаде в Париже, казалось бы, должна была примирить Паолу с ее хейтерами. Но как бы не так. Посвященное Паоле граффити, которое нарисовала художница левых взглядов, не продержалось в Риме и нескольких дней, как его попортили вандалы.

Антифашистский мурал с Эгону закрасили

Хулио Веласко осуществил мечты многих поколений итальянцев — привел местных девушек к триумфу на Олимпиаде. Но вряд ли ему удалось бы совершить подобный прорыв без Паолы Эгону. Ее заслуженно признали MVP турнира в Париже, что легко подтвердить не только статистическими показателями, но и субъективным ощущением от влияния Эгону на команду. Сравнить значимость Паолы для Италии можно было разве что с Мелиссой Варгас в Турции. Только Варгас осталась в столице Франции без наград, а вот Паола праздновала победу. Такой триумф мог бы закрыть наконец-то историю с расистскими выходками в адрес Эгону, но как бы не так — радикально настроенных правых победа Италии во главе с дочерью нигерийцев, видимо, только разозлила. Ведь как иначе оценить испорченный мурал с Паолой на стене штаб-квартиры НОК страны?

Разрисовала национальный олимпийский комитет уличная художница-антифашист под никнеймом Laika. После победы итальянской сборной в Париже она запечатлела успех большим граффити с Эгону. В волейбольный мяч, который диагональная запускает в небо, была интегрирована фраза «Остановим расизм, ненависть, ксенофобию, невежество». «Эта победа — пощечина всем так называемым патриотам, которые не принимают многонациональную Италию», — заявила Laika вскоре после создания настенного изображения. Только вот работу девушки испортили уже следующей ночью. Неизвестные вандалы перекрасили в розовый цвет кожу спортсменки и скрыли ее лицо. Досталось и мячу — слова, призывающие прекратить расизм, были смыты. Уличная художница прокомментировала акт вандализма: «Расизм — это уродливый рак, от которого Италия должна излечиться». Сама Паола на случившееся пока не реагировала, но, зная всю предысторию ее взаимоотношений со сборной, можно ожидать любого поворота событий.

Граффити с Паолой Эгону. Фото Global Look Press

Правые были против игры девушки за Италию

Эгону с детства сталкивалась с неприятием из-за цвета кожи. Будучи известной и успешной спортсменкой, она неоднократно выступала против дискриминации и называла Италию расистской страной. Паола даже дважды демонстративно уходила из сборной. Каждый раз затем возвращалась, но символический акт был сильный. Собственно говоря, надпись на мяче — это и была отсылка к расистским оскорблениям, которые Эгону слышала в свой адрес с трибун. Часть волейбольной общественности и даже заметных политиков в Италии подвергала сомнению правильность выданного рожденной в самой Италии спортсменке гражданства. Нашлись те, кто выступил против Паолы даже после триумфа волейбольной сборной в Париже. Так, к примеру, депутат Европарламента правых взглядов Роберто Ванначчи написал в своих соцсетях, что, хотя и рад спортивным успехам своей страны, все же продолжает сомневаться в «соматических чертах» Эгону.

Надо ли говорить, что после испорченного граффити в первую очередь трибунал соцсетей обрушился именно на Ванначчи и его соратников по партии «Лига Севера». Отдельно выступил и мэр Рима Роберто Гуальтьери. Он осудил вандализм как «подлое, позорное оскорбление» как Эгону, так и художницы Laika. Последнюю он похвалил за ее приверженность борьбе с ксенофобией, а касательно Паолы сказал, что отрицать ее право называть себя итальянкой ровно так же глупо, как говорить, что она плохо играет в волейбол. «Печально видеть, что даже в 2024 году все еще есть расисты, которые являются пленниками собственного невежества и хотят повернуть вспять ход истории», — заявил Гуальтьери. Надо отметить, что в составе чемпионской сборной Италии были и другие темнокожие итальянцы, а также Екатерина Антропова — россиянка, родившаяся в Исландии, но переехавшая на Апеннины пять лет назад.

Паола Эгону. Фото Global Look Press

В Италии нет «права почвы» при получении гражданства

История Эгону стала поводом для новых дебатов о миграционной политике в Италии. Эгону, как и любой ребенок, родившийся и выросший в Италии у неитальянских родителей, не имела автоматического права на итальянское гражданство при рождении. Она получила его позже, после того как ее родители стали итальянцами. Сторонники правых сил настаивают на ужесточении уже существующих правил, левые, напротив, требуют полной реализации «права почвы». «Мы считаем, что те, кто родился или вырос в Италии, являются итальянцами, и мы продолжим бороться за изменение закона о гражданстве», — заявила глава Демократической партии Элли Шляйн. Известный журналист Бруно Веспа назвал Эгону примером грамотной адаптации детей иммигрантов в итальянское общество. Хотя к его формулировкам и есть ряд вопросов, ведь он назвал темнокожих итальянских волейболисток «хорошими черными».

«Паола — та самая успешная, хорошая черная итальянка. Она родилась в Италии, чувствует себя итальянкой и успешно интегрировалась в нашу обыденность», — считает Веспа. Инцидент с граффити дошел даже до министра иностранных дел Италии Антонио Таяни. «Я хочу выразить свою солидарность с Паолой Эгону и свое полное возмущение этим серьезным актом хамского расизма», — написал Таяни в своем микроблоге. Что же касается самой работы на стене итальянского НОК, то Laika вновь перекрасила черным маркером части тела Эгону, которые были окрашены в розовый цвет, и переписала «Остановите расизм» на мяче, как это было изначально. «Расисты думают, что подвергают меня самоцензуре, — написала Лайка в соцсетях. — Но они не знают, что я буду поднимать этот вопрос вновь и вновь». Рядом с оригинальным изображением позднее появились слова благодарности от итальянцев. Причем как художнице, так и Эгону.