Мужская сборная США по волейболу обыграла Японию и вышла в плей-офф Олимпиады

Мужская сборная США по волейболу победила Японию в матче группового турнира Олимпийских игр в Париже — 3:1.

США одержали три победы в группе C, набрав 8 очков. Команда вышла в плей-офф Олимпиады с первого места. Германия заняла вторую строчку — 6 очков. Япония (4) сохраняет шансы на выход в плей-офф благодаря рейтингу команд, занявших третьи места. Аргентина выбыла из турнира (0 очков).

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

Групповой этап

Япония — США — 1:3 (16:25, 18:25, 25:18, 19:25)

2 августа. Париж. «South Paris Arena».