Волейбол (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Игры группового этапа турнира по волейболу среди женщин на Олимпийских играх 2024 состоятся с 28 июля по 4 августа. В группе А сыграют США, Китай, Франция и Сербия, в группе В — Польша, Япония, Бразилия и Кения, в группе С — Италия, Доминиканская Республика, Турция и Нидерланды. Публикуем расписание матчей. Время начала — московское.
28 июля, воскресенье
Группа C. 10:00. Италия — Доминиканская Республика
Группа B. 14:00. Польша — Япония
29 июля, понедельник
Группа C. 10:00. Турция — Нидерланды
Группа В. 14:00. Бразилия — Кения
Группа А. 18:00. США — Китай
Группа А. 22:00. Франция — Сербия
31 июля, среда
Группа А. 18:00. США — Сербия
Группа В. 22:00. Польша — Кения
1 августа, четверг
Группа С. 10:00. Турция — Доминиканская Республика
Группа В. 14:00. Бразилия — Япония
Группа С. 18:00. Италия — Нидерланды
Группа А. 22:00. Франция — Китай
3 августа, суббота
10:00. Нидерланды — Доминиканская Республика
14:00. Япония — Кения
4 августа, воскресенье
10:00. Италия — Турция
14:00. Франция — США
18:00. Китай — Сербия
22:00. Бразилия — Польша
Игры четвертьфинала пройдут 6 августа, полуфинала — 8 августа. Матч за третье место запланирован на 10 августа, а финал — на 11 августа.
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.