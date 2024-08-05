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Волейбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала в мужском турнире

Четвертьфинальные матчи олимпийского турнира по волейболу пройдут 5 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Четвертьфинальные матчи олимпийского турнира по волейболу пройдут 5 августа.
Фото Global Look Press

Турнир по волейболу среди мужских команд на Олимпийских играх-2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. В воскресенье, 4 августа, стали известны пары команд, которые сыграют в 1/4 финала турнира. Четвертьфинальные матчи пройдут в понедельник, 5 августа.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Волейбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала в мужском турнире

  • Словения — Польша — 1:3 (20:25, 26:24, 19:25, 20:25)
  • 14.00 Италия — Япония
  • 18.00 Франция — Германия
  • 22.00 США — Бразилия

Полуфиналы пройдут 7 августа. Матч за третье место запланирован на 9 августа, а финал — на 10 августа.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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