Волейбол (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Игры группового этапа турнира по волейболу среди мужчин в рамках Олимпиады в Париже состоятся с 27 июля по 3 августа. В группе А сыграют: Франция, Сербия, Словения и Канада. В группе В — Италия, Бразилия, Польша и Египет. В группе С — Япония, Германия, США и Аргентина. Публикуем расписание матчей. Время начала — московское.
27 июля, суббота
Группа C. 10:00. Япония — Германия
Группа B. 14:00. Италия — Бразилия
Группа B. 18:00. Польша — Египет
Группа C. 22:00. США — Аргентина
28 июля, воскресенье
Группа А. 18:00. Франция — Сербия
Группа А. 22:00. Словения — Канада
30 июля, вторник
Группа B. 10:00. Италия — Египет
Группа C. 14:00. США — Германия
Группа A. 18:00. Словения — Сербия
Группа A. 22:00. Франция — Канада
31 июля, среда
Группа B. 10:00. Польша — Бразилия
Группа C. 14:00. Япония — Аргентина
2 августа, пятница
Группа C. 10:00. Аргентина — Германия
Группа В. 14:00. Бразилия — Египет
Группа А. 18:00. Франция — Словения
Группа C. 22:00. Япония — США
3 августа, суббота
Группа В. 18:00. Польша — Италия
Группа А. 22:00. Канада — Сербия
Игры четвертьфинала пройдут 5 августа, полуфинала — 7 августа. Матч за третье место запланирован на 9 августа, а финал — на 10 августа.
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.