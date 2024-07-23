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Париж-2024

Сегодня, 18:00

Волейбол (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Опубликовано расписание турнира по волейболу на Олимпийских играх
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Игры группового этапа турнира по волейболу среди мужчин в рамках Олимпиады в Париже состоятся с 27 июля по 3 августа. В группе А сыграют: Франция, Сербия, Словения и Канада. В группе В — Италия, Бразилия, Польша и Египет. В группе С — Япония, Германия, США и Аргентина. Публикуем расписание матчей. Время начала — московское.

27 июля, суббота

Группа C. 10:00. Япония — Германия

Группа B. 14:00. Италия — Бразилия

Группа B. 18:00. Польша — Египет

Группа C. 22:00. США — Аргентина

28 июля, воскресенье

Группа А. 18:00. Франция — Сербия

Группа А. 22:00. Словения — Канада

30 июля, вторник

Группа B. 10:00. Италия — Египет

Группа C. 14:00. США — Германия

Группа A. 18:00. Словения — Сербия

Группа A. 22:00. Франция — Канада

31 июля, среда

Группа B. 10:00. Польша — Бразилия

Группа C. 14:00. Япония — Аргентина

2 августа, пятница

Группа C. 10:00. Аргентина — Германия

Группа В. 14:00. Бразилия — Египет

Группа А. 18:00. Франция — Словения

Группа C. 22:00. Япония — США

3 августа, суббота

Группа В. 18:00. Польша — Италия

Группа А. 22:00. Канада — Сербия

Игры четвертьфинала пройдут 5 августа, полуфинала — 7 августа. Матч за третье место запланирован на 9 августа, а финал — на 10 августа.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Золотая медаль Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Программа Олимпиады-2024: какие виды спорта и сколько медалей будет разыграно

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