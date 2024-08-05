Доигровшик сборной Польши Леон: «Казань — особенный город для меня. И навсегда таким останется»
Доигровщик сборной Польши Вильфредо Леон в интервью «СЭ» вспомнил о выступлении за «Зенит-Казань».
— Казань — особенный город для меня, — сказал Леон. — И навсегда таким останется. Без «Зенита», без партнеров, без наших успехов у меня бы никакой карьеры не получилось. И, кроме того, это безумно красивый город. А какая там еда! Эти...
— Эч...
— Подождите! Не подсказывайте!.. Эч-поч-ками.
— Эчпочмаки.
— Да!
— Как часто вспоминаете Россию?
— Часто, конечно. Как только у кого-то из ребят день рождения, вспоминаю.
Леон выступал за «Зенит-Казань» с 2014 по 2018 год. Вместе с казанцами волейболист становился четырехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и трекхратным обладателем Суперкубка страны.
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