Американские волейболистки обыграли сборную Польши и вышли в полуфинал Олимпиады-2024

Женская сборная США в четвертьфинале волейбольного турнира Олимпиады-2024 обыграла Польшу со счетом 3:0 (25:22, 25:14, 25:20).

Американки вышли в полуфинал Игр-2024, где встретятся с Бразилией. В другой полуфинальной паре сборная Турции сыграет с победителем матча Италия — Сербия.

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

1/4 финала

США — Польша — 3:0 (25:22, 25:14, 25:20)

6 августа. Париж. «South Paris Arena».