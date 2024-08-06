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Париж-2024

Сегодня, 19:29

Американские волейболистки обыграли сборную Польши и вышли в полуфинал Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Женская сборная США в четвертьфинале волейбольного турнира Олимпиады-2024 обыграла Польшу со счетом 3:0 (25:22, 25:14, 25:20).

Американки вышли в полуфинал Игр-2024, где встретятся с Бразилией. В другой полуфинальной паре сборная Турции сыграет с победителем матча Италия — Сербия.

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

1/4 финала

США — Польша — 3:0 (25:22, 25:14, 25:20)

6 августа. Париж. «South Paris Arena».

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