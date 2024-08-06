Американские волейболистки обыграли сборную Польши и вышли в полуфинал Олимпиады-2024
Женская сборная США в четвертьфинале волейбольного турнира Олимпиады-2024 обыграла Польшу со счетом 3:0 (25:22, 25:14, 25:20).
Американки вышли в полуфинал Игр-2024, где встретятся с Бразилией. В другой полуфинальной паре сборная Турции сыграет с победителем матча Италия — Сербия.
Волейбол
Олимпийские игры. Женщины
1/4 финала
США — Польша — 3:0 (25:22, 25:14, 25:20)
6 августа. Париж. «South Paris Arena».
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