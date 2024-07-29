Женская сборная Китая по волейболу обыграла США на Олимпиаде-2024

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Женская сборная Китая победила США в групповом турнире волейбольного турнира на Олимпийских играх в Париже — 3:2.

Самым результативным игроком встречи стала диагональная американок Андреа Дрюс — 29 очков.

Во втором туре группы A Китай сыграет с Францией 1 августа. США 31 августа встретится с Сербией.

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

Групповой этап

США — Китай — 2:3 (20:25, 19:25, 25:17, 25:20, 13:15)

29 июля. Париж. «South Paris Arena».