Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Волейбол

Париж-2024

Сегодня, 20:37

Женская сборная Китая по волейболу обыграла США на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Женская сборная Китая победила США в групповом турнире волейбольного турнира на Олимпийских играх в Париже — 3:2.

Самым результативным игроком встречи стала диагональная американок Андреа Дрюс — 29 очков.

Во втором туре группы A Китай сыграет с Францией 1 августа. США 31 августа встретится с Сербией.

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

Групповой этап

США — Китай — 2:3 (20:25, 19:25, 25:17, 25:20, 13:15)

29 июля. Париж. «South Paris Arena».

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
Волейбол
Олимпиада
Сборная Китая по волейболу
2
0
Читайте также
Худрук церемонии открытия Олимпиады отреагировал на критику
Польская каноистка заявила, что допинг попал в организм во время лечения собаки
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Женская сборная Бразилии победила на старте волейбольного турнира Олимпиады в Париже

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости