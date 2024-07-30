Сборная Словении по волейболу победила Сербию на Олимпиаде-2024
Сборная Словении победила Сербию в матче группового турнира по волейболу на Олимпиаде-2024 — 3:0.
Словения выиграла вторую встречу на турнире и обеспечила себе досрочный выход в плей-офф. Сербия потерпела два поражения.
2 августа Словения сыграет с Францией, Сербия 3-го числа встретится с Канадой.
Волейбол
Олимпийские игры. Мужчины
Групповой этап
Словения — Сербия — 3:0 (25:21, 25:19, 25:19)
30 июля. Париж. «South Paris Arena».
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