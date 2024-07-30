Сборная Словении по волейболу победила Сербию на Олимпиаде-2024

Сборная Словении победила Сербию в матче группового турнира по волейболу на Олимпиаде-2024 — 3:0.

Словения выиграла вторую встречу на турнире и обеспечила себе досрочный выход в плей-офф. Сербия потерпела два поражения.

2 августа Словения сыграет с Францией, Сербия 3-го числа встретится с Канадой.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

Групповой этап

Словения — Сербия — 3:0 (25:21, 25:19, 25:19)

30 июля. Париж. «South Paris Arena».