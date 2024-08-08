Вице-президент ВФВ: «Смогла бы Россия бороться за медали на этих Играх? Без всякого сомнения»

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уровне Олимпийского волейбольного турнира в Париже.

— Смогла бы Россия бороться за медали на этих Олимпийских играх? Без всякого сомнения. Россия лидировала бы. Мы высказывались уже на эту тему, что без России это не олимпийский турнир. Нам надо будет вместе перетерпеть это и, засучив рукава, готовиться к новым вершинам.

Турнир сам по себе ничего нового не преподнес. Все те же люди на арене: американцы, французы, бразильцы, поляки. Они просто меняются местами, а ничего нового нет. Как ни пытается Словения или Япония выйти вперед, ничего не получается. Пока все остается по-прежнему. Не хватает только России. У Италии хорошая перспективная команда, но сейчас ей не хватает опыта. Возможно, они выиграют когда-нибудь Олимпийские медали. Пока все идет по плану. История все расставляет на свои места, — сказал Шипулин «СЭ».

Соревнования по волейболу на Олимпиаде проходят с 27 июля по 10 августа.