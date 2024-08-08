Определились финалисты мужского волейбольного турнира на Олимпиаде-2024

На Олимпийских играх-2024 в Париже определилась пара финалистов мужского волейбольного турнира.

В решающем матче встретятся сборные Франции и Польши. Финал пройдет в субботу, 10 августа. Начало — в 14.00 по московскому времени.

За день до финала в матче за третье место сыграют команды Италии и США. Встреча начнется в 17.00 мск.

Сборная Франции является действующим победителем олимпийского турнира. На Олимпиаде-2020 в Токио французы в финале победили сборную России (ОКР).