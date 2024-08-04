Женская сборная Италии по волейболу обыграла Турцию на Олимпиаде

Женская сборная Италии по волейболу победила Турцию в последнем матче группового турнира Олимпиады-2024. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Российская волейболистка Екатерина Антропова, выступающая за Италию, набрала 3 очка.

Италия набрала 9 очков в группе C и вышла в плей-офф турнира с первого места. Турция завершила групповой турнира на второй строчке (5) и тоже вышла в следующий этап.

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

Групповой этап

Италия — Турция — 3:0 (25:14, 25:16, 25:21)

4 августа. Париж. «South Paris Arena».