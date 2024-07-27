Сборная Италии по волейболу обыграла Бразилию на Олимпиаде-2024
Сборная Италии победила Бразилию в групповом турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже — 3:1.
30 июля итальянцы сыграют против национальной команды Египта, а Бразилия встретится с Польшей 31-го числа.
Согласно регламенту, напрямую в плей-офф Олимпиады-2024 выйдут команды, занявшие первые два места. Сборные, занявшие третьи места, будут иметь шанс на выход в следующий этап в результате рейтинга.
Волейбол
Олимпийские игры. Мужчины
Групповой этап
Италия — Бразилия — 3:1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:21)
27 июля. Париж. «South Paris Arena».
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