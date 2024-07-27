Сборная Италии по волейболу обыграла Бразилию на Олимпиаде-2024

Сборная Италии победила Бразилию в групповом турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже — 3:1.

30 июля итальянцы сыграют против национальной команды Египта, а Бразилия встретится с Польшей 31-го числа.

Согласно регламенту, напрямую в плей-офф Олимпиады-2024 выйдут команды, занявшие первые два места. Сборные, занявшие третьи места, будут иметь шанс на выход в следующий этап в результате рейтинга.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

Групповой этап

Италия — Бразилия — 3:1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:21)

27 июля. Париж. «South Paris Arena».