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Париж-2024

Сегодня, 17:15

Алекно: «Без России на Олимпиаде многим дышать станет легче, но это неполноценные Игры»

Зарина Халимхонова
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Главный тренер волейбольного «Зенита» Владимир Алекно в разговоре «СЭ» поделился ожиданиями от Олимпиады в Париже.

«Интерес к Олимпиаде присутствует. Буду следить по возможности, но без всякого фанатизма. Безусловно, отсутствие нашей сборной снижает уровень конкуренции. Без России на Олимпиаде многим дышать станет легче. Но это не значит, что в Париже будут полноценные Игры», — сказал Алекно «СЭ».

57-летний специалист трижды возглавлял мужскую сборную России по волейболу (2007-2008, 2011-2012, 2015-2016). Под его руководством национальная команда выигрывала золото Олимпиады-2012 в Лондоне, становалась победителем Мировой лиги (2011) и Кубка мира (2011).

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Волейбол
Владимир Алекно
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