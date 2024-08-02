Сборная Словении по волейболу обыграла Францию на Олимпиаде-2024

Сборная Словении по волейболу победила Францию в матче группового турнира Олимпиады в Париже.

Встреча длилась 5 сетов и завершилась со счетом 3:2 в пользу словенцев.

Словения (8 очков) и Франция (6) вышла в плей-офф Олимпиады-2024. Сербия и Канада встретятся в матче за третье место, которое сохранит шансы на выход из группы A.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

Групповой этап

Франция — Словения — 2:3 (20:25, 23:25, 27:25, 25:22, 11:15)

2 августа. Париж. «South Paris Arena».