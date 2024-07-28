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Франция — Сербия: смотреть трансляцию матча волейбольного турнира Олимпиады

Франция сыграет с Сербией на мужском волейбольном турнире Олимпиады 28 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эрвин Нгапет.
Фото AFP

Сборные Франции и Сербии сыграют на мужском волейбольном турнире в рамках Олимпийских игр в Париже в воскресенье, 28 июля. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Олимпиады в Париже. В России федеральные телеканалы не стали приобретать права на трансляцию Олимпиады. В прямом эфире следить за игрой Франция — Сербия можно на официальном сайте МОК.

Франция и Сербия играют в группе А вместе со Словенией и Канадой. Матчи группового этапа пройдут с 27 июля по 3 августа. Игры четвертьфинала состоятся 5 августа, полуфинала — 7 августа. Встреча за третье место запланирована на 9 августа, а финал — на 10 августа.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Волейбол
Олимпиада
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