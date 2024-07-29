Женская сборная Сербии по волейболу обыграла Францию на Олимпиаде-2024
Женская сборная Сербии по волейболу победила Францию в групповом турнире Олимпиады-2024 — 3:0.
Самым результативным игроком встречи стала диагональная Тияна Бошкович (Сербия) — 14 очков.
Сербия набрала 3 очка и возглавила группа A. 31 июля национальная команда встретится с США. Франция 1 августа сыграет с Китаем.
Волейбол
Олимпийские игры. Женщины
Групповой этап
Франция — Сербия — 0:3 (17:25, 17:25, 22:25)
29 июля. Париж. «South Paris Arena».
Новости