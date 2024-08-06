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Париж-2024

Сегодня, 15:24

Женская сборная Бразилии по волейболу вышла в полуфинал Олимпиады

Руслан Минаев
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Женская сборная Бразилии по волейболу победила Доминиканскую Республику в четвертьфинале Олимпийских игр в Париже.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу бразильянок. Самым результативным игроком встречи стала Габриэла Брага Гимараэш (Бразилия) — 20 очков.

Бразилия вышла в полуфинал и встретится с победителем матча США — Польша.

Российские каноисты Алексей Коровашков и&nbsp;Захар Петров. Олимпиада-2024: Коровашков и Петров — в полуфинале, китайцы побили олимпийский рекорд россиян. Онлайн-трансляция 6 августа

Волейбол

Олимпийские игры. Женщины

1/4 финала

Бразилия — Доминиканская Республика — 3:0 (25:22, 25:13, 25:17)

6 августа. Париж. «South Paris Arena».

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