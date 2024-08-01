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Париж-2024

Сегодня, 02:31

Американская волейболистка Огбогу на Олимпийских играх-2024 повторила рекорд по блокам

Евгений Козинов
Корреспондент
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Центральная блокирующая сборной США Чиака Огбогу в матче 2-го тура турнира по волейболу на Олимпийских играх-2024 повторила олимпийский рекорд по блокам за одну игру.

29-летняя американка за 5 сетов поставила 8 блоков. Ранее на Играх-2024 аналогичный результат показала Агнешка Корнелюк из сборной Польши.

За всю историю Олимпийских игр 8 блоков за одну игру ранее делали только три волейболистки: россиянка Екатерина Гамова, китаянка Фэн Кун и камерунка Стефани Фотсо.

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