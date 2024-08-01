У столицы Татарстана схожие проблемы.

В обычной ситуации на летней Олимпиаде столько различных дисциплин, что триатлону достаются крупицы внимания. Игры-2024 — явное исключение. Всему виной ставший уже многосерийным сюжет с качеством воды в Сене.

Решение парижских властей отправить лучших атлетов планеты в реку, в которой было запрещено купаться больше ста лет, вызвало шквал критики, и первый же старт в главной водной артерии города показал, что опасения были небеспочвенные. Однако не только у Парижа возникают нюансы с открытой водой. Даже Казань, которая с водными видами спорта на «ты», с трудом подбирала площадку для соревнований, а прямо сейчас турнир по триатлону запрещает проводить Роспотребнадзор.

Триатлон в Казани под угрозой срыва из-за проблем с качеством воды

Роспотребнадзор недоволен качеством воды в месте заплыва и угрожает организаторам соревнований по триатлону отменой. Нет, вы не читаете новости из параллельной реальности, где за турниры в далеком Париже отвечают российские власти. Речь в данном случае идет про Казань. В столице Татарстана 10 августа пройдет Казанский триатлон-2024, куда съедутся спортсмены со всей России.

Плавательный этап традиционно проходит на Казанке, недалеко от Казанского кремля. Площадка отработанная, ранее с ней серьезных проблем не было. Однако пробы речной воды за 29 июля вызвали тревогу. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ, ее качество не соответствует установленным нормам по загрязнению.

«Управлением контроль воды в реке Казанке ведется в организованном месте купания населения на пляже «Нижнее Заречье». По состоянию на 29.07.2024 вода на данном пляже не соответствовала по микробиологическим показателям», — цитирует ведомство «БИЗНЕС Online».

Пляж «Нижнее Заречье», который расположен на противоположном берегу от исторического центра города, считается одним из самых популярных мест отдыха для казанцев. При этом с официальным статусом регулярно возникают вопросы. На пляже есть действующий (и главное — работающий) пункт спасателей, в теплый день от желающих провести время как минимум на песке у воды нет отбоя.

Только вот Роспотребнадзор раз за разом выпускает пресс-релизы, где рекомендует избегать купания на этом пляже, как, впрочем, и на других крупных пляжах Казани. При входе вас даже встретит аншлаг, сигнализирующий о запрете купания в данном месте, который, впрочем, никого вообще не смущает. Организаторы соревнований по триатлону обходили этот запрет ранее так: хоть и запускали триатлетов в Казанку, но выбирали другую точку старта дистанции — и тогда у Роспотребнадзора претензий вроде бы не возникало.

Фото Global Look Press

Приемлемой альтернативы старту на Казанке у города нет

К примеру, во время чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году соревнования по плаванию на открытой воде также проводились в Казанке. Специально для турнира возвели временные трибуны и надводную платформу для старта прямо у кремлевской набережной. Здесь же была установлена вышка для хай-дайвинга — прыжков в воду с экстремальной высоты в естественный водоем. В олимпийскую программу он пока не входит, но вот неотъемлемой частью водных мундиалей считается уже с 2013 года.

Чаще всего организаторы триатлона повторяли эту схему в дальнейшем, однако ранее Казанский триатлон входил в систему турниров Ironman и обладал совсем другим бюджетом и возможностями. Судя по всему, текущий оргкомитет планировал сэкономить и обеспечить плавный заход в воду прямо с городского пляжа. Только вот Роспотребнадзор такой ход не оценил.

Теперь все как в Париже — либо экстренный поиск альтернативной площадки, либо превращение триатлона в дуатлон, либо — волевое решение отправлять спортсменов плыть на их страх и риск. В конце концов, старт все-таки считается коммерческим. Участие платное, цена — от 5 до 14 тысяч рублей в зависимости от выбранной трассы, которые отличаются своей сложностью. Хотя за свои же деньги рисковать своим здоровьем удовольствие крайне сомнительное.

Но и других вариантов немного. Есть приятные озера в лесопарке «Лебяжье», но до них будет трудно довести беговой и велоэтапы. Есть широкая береговая линия вдоль Волги — отрезанная от основной части города железной дорогой. Те, кто был в Казани, наверняка вспомнят про систему озер Кабан — Нижний, Средний и Верхний. Казалось бы, вот идеальная точка, но не тут-то было.

Для очистки озера вдоль набережной высадили особые сорта кустарников

Мысль искупаться в Кабане может возникнуть разве что у туриста, и то среди тех, кто впервые приехал в Татарстан. Казанец же на подобную инициативу может отреагировать только смехом. Хотя организовывать соревнования по плаванию на открытой воде на Кабане и правда очень удобно. Особенно на озере Средний Кабан, где сейчас функционирует федеральный центр гребных видов спорта — один из самых передовых на постсоветском пространстве.

Гребной канал не требует никакой дополнительной инфраструктуры для таких стартов. Есть вышки для судей, трибуны, пути для подъезда, условия для журналистов и сопроводительных бригад. Одно только плохо — плавать в Кабане, в любом из трех, действительно опасно. Так как озера находятся практически в центре города, в них десятилетия сбрасывались нечистоты с соседних предприятий. Не говоря уже о бытовом загрязнении в самом сердце мегаполиса.

Когда в Казани впервые заговорили о планах на проведение водного ЧМ-2015, именно гребной канал на Среднем Кабане значился как вероятная площадка для плавания на открытой воде. Именно его показывали экспертной комиссии тогда еще FINA, а сейчас — World Aquatics. На опасения касательно сомнительного качества отвечали в стиле Анн Идальго наполеоновскими планами по экоочистке.

В дальнейшем они и правда были проведены — вдоль набережной высадили особые сорта кустарников, которые перерабатывают вредные вещества с дна озера. Только вот реализовать это удалось только к концу десятых годов, и то о купании в Кабане речи до сих пор не идет. Успеть к ЧМ-2015 было невозможно. К счастью, в Татарстане не стали играть в популизм и настаивать на удобной оргкомитету локации. Иначе теплых отношений между Казанью и FINA в дальнейшем могло бы и не сложиться.