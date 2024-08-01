Ужасы олимпийского триатлона: все жалуются на грязную воду, спортсменов рвало после финиша

Олимпийский турнир по триатлону породил негативные комментарии участников из-за грязной воды в реке Сене.

Соревнования по триатлону претендуют на звание самых многострадальных на Олимпиаде. Тренировки спортсменов переносились, а старты отменялись из-за сильного загрязнения реки Сены. 31 июля триатлонисты все-таки нырнули в воду, несмотря на опасения за ее качество. В Сене накануне искупался и корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов. В репортаже наш коллега вдохновился погружением в парижскую реку больше, чем некоторые триатлонисты.

Безопасность спортсменов является приоритетом? Это чушь

Заплывы разрешили только после проведения тестов воды. Оргкомитет признал Сену пригодной для проведения соревнований. Однако не все спортсмены остались в восторге. Бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен усомнилась в чистоте Сены и пригодности реки для соревнований.

— Проплывая под мостом, я почувствовал и увидел вещи, о которых нам не следует слишком много думать. Сена была грязной на протяжении ста лет, поэтому они не могут утверждать, что безопасность спортсменов является приоритетом. Это чушь, — заявила Жольен Вермейлен.

Казахстанская спортсменка Екатерина Шабалина призналась, что после заплыва по Сене ее вырвало. Аналогичный случай произошел с триатлонистом из Канады Тайлером Миславчуком — его стошнило в прямом эфире сразу после гонки. Впрочем, подобные инциденты частно случаются после многих стартов в циклических видах спорта. Это вызвано исключительно перегрузками, а не влиянием внешней среды.

— Триатлон — контактный вид спорта, судьям отслеживать «драку» на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа. Я обратилась к медицинскому персоналу сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет. Я к этому моменту подошла философски. Все триатлеты были в равных условиях, — заявила Шабалина Sport24.

Вода коричневая и отвратительно пахнет

Усомнилась в качестве Сены шведская триатлонистка Тильда Монссон. По ее словам, вода была коричневого цвета и отвратительно пахла.

— Качество воды далеко не лучшее, это чувствуется. Она коричневая, отвратительно пахнет. Посмотрим, заболею ли я после всего этого или нет, — цитирует слова Монссон шведское издание Expressen.

Золото у женщин завоевала Кассандра Богран из Франции. Она преодолела дистанцию за 1.54,55. Мужскую гонку выиграл британец Алекс Йи (1.43,33). Эти медали спортсмены явно запомнят на всю жизнь. И не только потому, что теперь они — олимпийские чемпионы, но и благодаря интригам и переносам соревнований по триатлону из-за загрязнения Сены.