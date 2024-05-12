Участник двух Олимпиад погиб в ДТП. Триатлонист Сысоев не справился с управлением и влетел в грузовик

Поездка на отдых завершилась ужасной трагедией.

Майские праздники — время, когда на трассах вдоль черноморского побережья России особенно активное движение. Люди стремятся провести выходные в теплом и приятном месте, особенно когда в центральной полосе непривычно холодная для этого времени года погода. Российский триатлет Игорь Сысоев отправился в Краснодарский край не ради отдыха — он поехал на юг на подготовительные сборы с командой. Поездка по трассе Новороссийск — Керчь завершилась трагедией — Игорь скончался после столкновения с грузовиком на большой скорости. Что могло привести к трагедии и в каком состоянии сейчас спутница Сысоева, которая была с ним в одном автомобиле?

Возвращение со сборов завершилось аварией с двумя жертвами

Российский триатлонист, участник Олимпийских игр в Афинах и Пекине Игорь Сысоев разбился насмерть в районе Тамани после возвращения с плановых сборов. Как сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю, в воскресенье в Темрюкском районе на автодороге Новороссийск-Керчь в 10.30 по московскому времени произошло страшное ДТП. Водитель внедорожника VOYAH нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовым автомобилем под управлением 27-летнего водителя. 43-летний Сысоев скончался от полученных травм еще до приезда скорой помощи, а 22-летняя триатлетка Анастасия Звягина, которая ехала с ним в одном автомобиле, госпитализирована с травмами различной степени тяжести, и за ее жизнь сейчас ведут борьбу врачи. О состоянии водителя большегруза не сообщается. Смерть Игоря подтвердили как его близкие, так и представители Федерации триатлона России.

«Игорь Сысоев — первый наш представитель отечественного мужского триатлона, завоевавший право участия в Олимпийских играх и вошедший в первую пятерку на чемпионатах мира по триатлону на олимпийской дистанции. В период с 2000 по 2009 год Сысоев представлял Россию на международной арене в составе национальной сборной, а с 2017-й по 2020-й занимал пост главного тренера сборной России по триатлону. Федерация триатлона России приносит соболезнования родным и близким. Память о человеке, посвятившем свою жизнь триатлону, навсегда останется в наших сердцах, — говорится в сообщении федерации.

Свою собственную карьеру Игорь завершил уже давно, при этом продолжал работать в сборной в различных качествах, поэтому и ехал на сборы с командой. Для российского спорта это невосполнимая утрата, ведь специалистов такого уровня у нас в триатлоне немного.

Фото Соцсети

Что привело к аварии, пока выяснить не удалось

На своих первых Олимпийских играх в Афинах в 2004-м Сысоев финишировал 15-м, а уже через четыре года на Олимпийских играх в Пекине занял 9-е место. Победитель Кубка России, многократный чемпион страны. По общему числу наград как российского, так и международного уровня Игорь входит в десятку лучших спортсменов страны. В 2010 году Сысоев принял участие в престижном клубе чемпионата серии «Лионез де О», где представлял клуб «Метц Три». На стартовом соревновании этой французской серии в Дюнкерке он занял 20-е место и таким образом стал лучшим из своего клуба. На «Триатлон де Пари» финишировал 80-м, в Гранд-финале в Ла-Боле опять стал лучшим членом своего клуба, хотя и пришел к финишу только 18-м. Эти результаты могут не сильно впечатлить стороннего наблюдателя, но, учитывая общий средний уровень российского триатлона, Сысоев явно выделялся.

Об отношении к своему виду спорта говорит и выбор партнера по жизни — с 2003 года Игорь был женат на российской триатлонистке Ирине Абысовой. Комментариев по поводу смерти супруга спортсменка пока не давала. До сих пор неизвестны и косвенные обстоятельства трагедии. Автомобиль Игоря выехал на встречную полосу и стал причиной столкновения. Однако по какой причине Сысоев выехал на встречку — не справился с управлением или имела место какая-то неисправность и помеха на трассе, неясно. Наверняка имелись весомые обстоятельства, которые привели к произошедшему. Так или иначе, жизнь Игорю уже не вернуть, поэтому за рулем важно быть максимально внимательным. «СЭ» выражает соболезнования родным и близким погибшего.