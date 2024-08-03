«Сена-сационные соревнования». Тренировочные заплывы триатлонистов опять отменили
Обсуждение качества воды в Сене уже набило всем оскомину, однако его не избежать до тех пор, пока не закончатся многострадальные соревнования по триатлону: на понедельник, 5 августа, запланирована смешанная эстафета. Потренироваться перед стартом в Сене спортсменам, похоже, вновь не удастся. Хотя вряд ли после заплывов 31 июля многие этого хотят. Запланированные на 3 августа мероприятия вновь отменены из-за ухудшения качества воды в реке.
«Тренировочные велогонка и забег пройдут по расписанию. Учитывая сильные дожди, прошедшие за последние две ночи, которые были особенно интенсивными выше по течению от Парижа, и ожидаемое в результате этого снижение качества воды, было принято решение отменить тренировочные заплывы в субботу, 3 августа. Условия, скорее всего, не улучшатся в течение дня до следующего ежедневного совещания. Поэтому мы также решили отменить тренировочный заплыв, который был запланирован на вечер», — говорится в заявлении организаторов Олимпиады 2024.
Перед индивидуальными соревнованиями, состоявшимися 31 июля, тренировок в Сене также не было. А после старта триатлонисты раскритиковали организацию заплывов. Спортсмены рассказывали, что натыкались в реке на мусор.
«Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать. Сена грязная уже сто лет, поэтому чиновники не могут сказать, что безопасность спортсменов является приоритетом. Это чушь!» — приводит New York Post слова бельгийки Жольен Вермейлен.
При этом, в Международном олимпийском комитете (МОК), похоже, предпочитают не замечать проблем, возникающих с организацией соревнований.
«Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным», не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», — приводит РИА Новости слова главы МОК Томаса Баха.
Напомним, Сена была закрыта для купания с 1923 года в связи с высоким содержанием кишечной палочки и других патогенных бактерий. Однако ради Олимпиады в Париже было обновлено множество очистных сооружений и водоотводов, стоимость мероприятий по очистке воды составила порядка 1,4 миллиарда евро.