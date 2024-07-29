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Триатлон

Париж-2024

Сегодня, 10:00

Еще одна тренировка в Сене отменена. Угроза переноса олимпийских стартов все ощутимее

На Олимпиаде отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов в Сене
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Река Сена в Париже
Тренировка триатлонистов отменена из-за загрязнения реки Сена в Париже.
Фото Reuters
Триатлон может остаться без плавательного этапа. Вода в реке снова пугающе грязная — на этот раз организаторы во всем винят дожди.

Качество воды в Сене — вечный сюжет этой Олимпиады. Организаторы решили использовать Игры для того, чтобы показать миру чудеса экопреображения французской столицы. Мэр Парижа Анн Идальго, еще когда вступала в должность, обещала парижанам, что вернет им их главную реку. Только вот, несмотря на гигантские вложения в очищение реки, реальные успехи экопроекта весьма сомнительные. И хотя незадолго до старта Игр условия для спортсменов признали удовлетворительными, пока в Сене не прошло ни одной тренировки. Якобы всему виной проливные дожди, собравшие через ливневки горы мусора. Так пройдут ли соревнования на открытой воде в Париже в принципе или триатлон во Франции превратят в дуатлон?

Туристы на берегу реки Сена в Париже
Фото Reuters

Триатлонисты остались вообще без тренировок

До старта первых соревнований на открытой воде в Париже осталось меньше суток — а спортсмены пока еще ни разу не испытали на себе такое удовольствие, как купание в Сене. Пусть к старту Игр качество воды объявили удовлетворительным, после серии проливных дождей река вновь оказалась загрязнена городскими стоками. Плавательные тренировки триатлонистов отменили, сначала в воскресенье (их перенесли на следующий день). Однако добро на занятия Международная федерация триатлона не дала и утром понедельника.

При этом занятия триатлонистов по бегу и велоспорту провели согласно расписанию. Уровень загрязнения воды кишечной палочкой и энтерококком не уточняется, но он точно выше нормы. «Приоритетом является здоровье спортсменов. Проведенные в Сене тесты показали, что качество воды, по мнению Международной федерации триатлона, не дает достаточных гарантий для проведения плавательной части тренировки», — говорится в заявлении организаторов.

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При этом во вторник в 9 утра по московскому времени триатлонисты уже должны стартовать — и плавательный этап стоит у них самым первым. Только вот пройдет на Олимпиаде в Париже полноценный триатлон или нет — большой вопрос, поскольку официальное заявление оргкомитета Игр звучит пугающе. Организаторы сообщили, что шанс проведения плавательной части триатлона в реке высокий — жаркая сухая погода якобы должна помочь воде очиститься. «У нас действительно хорошие шансы провести полный триатлон», — поделился ожиданиями менеджер американской сборной по триатлону Скотт Шницспан. Едва ли такая формулировка устраивает спортсменов, поскольку она вполне себе допускает отмену плавания в принципе. В триатлоне подобное порой случается. Год назад, к примеру, из-за сложных погодных условий триатлон превратили в дуатлон на крупном старте в Чикаго. Но одно дело городские соревнования, а другое — главный старт четырехлетия.

Грязная вода реки Сена в Париже
Фото Reuters

Из триатлона — в дуатлон

Подтверждаются опасения и историей с отменой тестовых соревнований в Сене год назад, когда паралимпийцы остались без плавания, а в Париже провели только беговой и велоэтапы. Весьма вероятнее, конечно, перенос соревнований по датам — для этих целей у оргкомитета есть еще несколько резервных дней в запасе. Либо перенос плавания на запасную площадку. Наиболее вероятной заменой считается участок реки Марны, протекающий у города Вэр-сюр-Марн к востоку от Парижа. Только вот если для плавания на открытой воде перенос места проведения соревнований не столь критичен, с триатлоном все сложнее — ведь сразу после заплыва спортсмены садятся на велосипеды, а затем бегут — следовательно, нужно готовить и наземную часть трассы, причем и беговую. Альтернативой может стать раздельный старт по секундомеру, однако это превратит соревнования в странный цирк, едва ли похожий на смотр лучших из лучших.

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Сам факт того, что спортсмены остались без полноценных тренировок перед главным стартом в своей жизни, уже говорит о том, что идея с плаванием в Сене оказалась провальной. Международная федерация триатлона оказалась в заложниках у МОК и оргкомитета Парижа-2024. С одной стороны, представители федерации не хотят рисковать здоровьем своих спортсменов. С другой, что-то предпринять и похоронить тем самым соревнования они также не могут. Будет завтра дебютный заплыв олимпийцев в Сене или нет — это решение примет специальная комиссия после контрольного забора воды вечером в понедельник. Удивляться не стоит любому из трех исходов — как переносу или отмене плавательного этапа, так и волевому решению отправить лучших атлетов Земли в фекальные воды. В конце концов, мэр Парижа Анн Идальго свое слово все-таки сдержала и по реке проплыла лично — и вроде как осталась живой и здоровой.

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Тренировки триатлонистов в Сене отменены. Река загрязнена из-за дождей

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