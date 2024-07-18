Секретные технологии ради золота. Поможет ли норвежцам специальный костюм на Играх в Париже?

Разработку пока держат в тайне и представят на Олимпиаде.

Подготовку спортсменов сейчас невозможно представить без современных технологий. Тренировочный процесс включает передовые тренажеры и устройства для тестирования. По уникальным технологиям разрабатывается экипировка атлетов. Внимание к мелочам обусловлено нарастающей конкуренцией. Каждый спортсмен стремится превзойти оппонентов в разных деталях. Перед Олимпиадой в Париже заставили обратить на себя внимание норвежские триатлонисты, разработавшие специальный инновационный костюм для стартов.

Скандинавы давно прославились своими спортивными ноу-хау. В спортивный сленг даже вошел термин «норвежский метод» тренировок. Если не вдаваться в детали, он основан на сочетании низкоинтенсивных тренировок, которые дополняются небольшим объемом работ на уровне анаэробного порога. Помимо этого, в сборной стремятся усовершенствовать все сопутствующие процессы, чтобы улучшить результаты спортсменов. Для Олимпиады в Токио норвежцы сконструировали специальный велосипедный руль, на который позднее жаловались другие участники соревнований и который был запрещен.

Новые изобретения сборная подготовила к Играм в Париже. На соревнованиях в столице Франции норвежцы планируют выступить в уникальных костюмах, которые разработаны специально для Олимпиады. Над улучшением образца с прошлых Игр команда работала почти три года. Пока в норвежских СМИ можно найти только прототипы костюмов — итоговые варианты сборная держит в тайне, их увидят в деле только на парижских стартах.

Фото Global Look Press

Основной принцип специального норвежского костюма касается аэродинамики. Разработчики планируют уменьшить сопротивление воздуха, с которым сталкиваются триатлонисты во время бега и велогонки. Используя специальные нити, они тестировали, как ветер влияет на движение на высокой скорости. Уделяется внимание и терморегуляции. Во время пробных заездов изучалось, как костюм действует на тело находящегося под нагрузкой спортсмена. Ткань норвежского костюма максимально имитирует кожу, сохраняя дышащий эффект.

Заведует технологическими исследованиями Олаф Александр Бу — тренер норвежской сборной, который больше ученый, чем тренер. У Олафа инженерное прошлое. Он стремительно внедряет современные технологии в спорт, чтобы повысить возможности атлетов. Норвежцы готовы к тому, что финальная версия костюма вызовет недовольство или даже жалобы конкурентов. Скандинавам к этому не привыкать. В любом случае разработка уже прошла необходимые тестирования и будет представлена в Париже.