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Сегодня, 23:00

Спортсменка попала в больницу после заплыва в Сене. У бельгийки — кишечная палочка, она снялась с триатлона

Бельгийскую триатлонистку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене
Гоша Чернов
Корреспондент
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Клэр Мишель.
Фото Reuters
Соревнования под угрозой?

Что произошло

Бельгия не примет участия в смешанной эстафете по триатлону на Олимпийских играх в Париже, так как одна из спортсменок, Клэр Мишель, заболела. Об этом в воскресенье сообщил олимпийский комитет страны (COIB): «Мишель, член эстафетной команды, к сожалению, заболела и вынуждена сняться с соревнований, — говорится в заявлении организации. — COIB и бельгийские триатлонисты надеются, что будут извлечены уроки для грядущих соревнований по триатлону на Играх».

Фото Reuters

Почему она заболела

Как сообщает бельгийское издание Nieuwsblad, Мишель болеет уже четыре дня и сейчас находится в госпитале. По данным источника, в ее организме нашли штамм E. Coli — кишечную палочку. Ее бактерии могут вызывать проблемы с желудком и кишечником, а причиной, как предполагает газета, является река Сена.

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Почему может быть виновата Сена?

Скандал вокруг триатлонистов разгорается с начала Олимпиады. Тренировки и соревнования неоднократно переносились из-за дождей и опасений по поводу качества воды в главной реке Парижа, которая выбрана организаторами для проведения состязаний.

31 июля соревнования триатлонистов все-таки состоялись, и в них приняла участие Мишель: она финишировала на 38-м месте. Если верить инсайдам Nieuwsblad, бельгийке стало плохо почти сразу после заплыва, что наводит на подозрения о вине в ее болезни загрязненных вод Сены.

Фото Reuters

Могут ли перенести старты

Смешанная эстафета по триатлону должна пройти уже в понедельник, 5 августа. Однако накануне тренировки плавательного этапа триатлона отменили из-за плохого качества воды в Сене. В воскресенье организаторы соревнований заявили: «Учитывая сильный дождь в ночь на 31 июля и 1 августа, мы видим его влияние на качество воды. Ожидаем улучшения условий в ближайшие часы, но не до уровня, при котором может состояться запланированная тренировка». Несмотря на отмену воскресной тренировки, в МОК уверены в том, что эстафета в понедельник состоится.

Накануне женского и мужского соревнований по триатлону организаторы отмечали, что число бактерий в реке находится на уровне, который считается безопасным для спортсменов.

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Кому еще было плохо

Ранее олимпийская сборная Швейцарии заявила, что триатлонист Адриен Бриффо, который также соревновался в Сене в среду, подхватил желудочную инфекцию. Однако она затруднилась сказать, связана ли болезнь спортсмена с заплывом.

Кроме того, казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина рассказала, что ее тошнило на протяжении почти всего плавательного этапа. А канадец Тайлер Миславчук в разговоре с Daily Mail заявил, что его рвало десять раз.

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