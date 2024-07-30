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Париж-2024

Сегодня, 11:00

Мужские соревнования по триатлону перенесли на день. Сена так и не очистилась

На Олимпиаде перенесли соревнования по триатлону из-за загрязнения Сены
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Вид на Эйфелеву башню и реку Сену
Мужские соревнования по триатлону перенесли из-за загрязнения Сены.
Фото Reuters
Организаторы надеются провести отложенный старт в один день с женским триатлоном.

Соревнования по мужскому триатлону на Олимпиаде в Париже перенесли на день из-за неудовлетворительного состояния воды в Сене — там должна пройти плавательная часть гонки. Теперь мужской старт намечен на один день с женским — 31 июля, если чистота реки будет соответствовать норме.

Возможен еще один перенос

Мужской турнир по триатлону должен был пройти 30 июля, но оказался отменен всего за три часа до начала. После совещания, в котором приняли участие представители Всемирной федерации триатлона, Международного олимпийского комитета, Метеорологической службы Франции и местные власти, было принято решение отложить соревнования. Анализ воды показал недопустимый уровень загрязненности болезнетворными бактериями.

Учитывая прогноз погоды на ближайшие дни, соревнование перенесли на 31 июля на 10.45 по местному времени — в этот же день должен состояться женский турнир. Его начало запланировано на 9.00 мск. Перед стартом пройдут очередные тесты воды: если они вновь не позволят спортсменам безопасно плыть по реке, старт перенесут еще — резервным денем объявлено 2 августа.

Тренировки в&nbsp;Сене отменены. Тренировки триатлонистов в Сене отменены. Река загрязнена из-за дождей

При анализе воды рассматривают количество бактерий кишечной палочки и кишечных энтерококков — так рекомендует европейская директива 2006 года. Организаторы не сообщают, на сколько уровень этих бактерий превышает допустимую норму.

«Эти две бактерии являются индикаторами загрязнений фекального происхождения, — разъяснил Марк Вальмассони из компании Surfrider Foundation, регулярно проверяющей качество воды в Сене. — Они могут поступать из нескольких источников (очистные сооружения, сточные воды, остатки жизнедеятельности рабочих, собачьи экскременты и т. д.). Их преимущество в том, что их очень легко идентифицировать: чем больше мы их найдем, тем больше вероятность, что мы обнаружим другие бактерии».

Река Сена в Париже
Фото Reuters

Недостаточный уровень качества воды

Качество воды в Сене серьезно ухудшилось после ливней, прошедших в Париже в пятницу и субботу. До них она была пригодной для соревнований триатлонистов. По данным парижской префектуры, количество осадков за эти два дня соответствовало половине июльской нормы. Из-за загрязнений отменили две ознакомительные тренировки, которые должны были пройти в реке.

«Анализ, проведенный сегодня в Сене, выявил недостаточный уровень качества воды, — говорится в заявлении организаторов. — Он не дает гарантий для безопасного проведения соревнований. К сожалению, погодные явления, находящиеся вне нашего контроля, такие как дожди, обрушившиеся на Париж 26 и 27 июля, могут изменить качество воды и вынудить нас отложить мероприятие».

Тренировка триатлонистов отменена из-за загрязнения реки Сена в&nbsp;Париже. Еще одна тренировка в Сене отменена. Угроза переноса олимпийских стартов все ощутимее

Организаторы по-прежнему заявляют, что здоровье спортсменов является для них наибольшим приоритетом. На очищение Сены перед Олимпийскими играми было потрачено около 1,4 миллиарда евро. Власти Парижа заявляют, что предпринятые ими меры действительно ускоряют процесс очищения воды.

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