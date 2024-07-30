Журова о качестве воды в Сене: «Опозорили страну. На них могут завести уголовное дело за невыполненный заказ»

Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на перенос мужских соревнований по триатлону на Олимпиаде-2024 в Париже из-за плохого качества воды в реке Сена.

«Идея провести открытые соревнования в Сене — потрясающая. Представители Франции на презентации перед членами МОК говорили, что очистят воду в Сене. Еще не факт, что на них не заведут уголовное дело за невыполненный заказ. Они же потратили на это огромные деньги. Но в итоге они опозорили свою страну. Показное выступление мэра Парижа, которая искупалась в Сене, было бессмысленным. Спортсменов пугает, что кишечная палочка может попасть в организм. Если бы она выпила стакан воды из Сены, — это было бы другое дело. Франция должна была подготовить запасной вариант. Водоемов у них полно. Что они успеют за два? Хлоркой все забросить? К сожалению, это специфическая безалаберная Олимпиада в Париже», — сказала Журова «СЭ».

Мужские соревнования по триатлону, которые должны были пройти во вторник, 30 июля, состоятся в среду, 31 июля, — в один день с женскими. Перед заплывами пройдет тестирование на соответствие воды установленным World Triathlon пороговым значениям загрязнения для возможности плавания.

Если соревнования будет невозможно провести 31 июля, они будут перенесены на резервный день — 2 августа.