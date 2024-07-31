Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Триатлон

Париж-2024

Сегодня, 14:40

В МОК заявили, что качество воды в Сене значительно улучшилось

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Олимпийские соревнования по триатлону на реке Сена.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс рассказал об улучшении качества воды в реке Сене.

В среду утром Международный союз триатлона (World Triathlon) сообщил, что по результатам анализов качество воды в парижской реке было удовлетворительным, в связи с чем организаторы приняли решение о проведении соревнований по триатлону на Олимпийских играх в полном формате.

«Мы провели первые соревнования по триатлону. У нас значительно улучшилось качество воды в Сене, загрязнение значительно ниже предельных значений. Продолжим наблюдать за показателями качества воды, так как впереди другие соревнования в Сене», — приводит РИА Новости слова Адамса.

Триатлон с&nbsp;заплывом в&nbsp;Сене все-таки состоялся. Увидеть Париж — и выплыть. На Олимпийских играх все-таки состоялся триатлон

Ранее нидерландская пловчиха Шарон ван Раувендал картинкой высмеяла качество воды в Сене. Она опубликовала в своих соцсетях кадр с Голлумом (персонаж серии «Властелин колец»), который вылезает из воды и дает интервью.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Марк Адамс
МОК
1
Читайте также
Медведев пожаловался на расписание олимпийского турнира и жару в Париже
Софья Баранова рассказала о скандальных вечеринках фигуристов-юниоров
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Британский триатлонист Йи выиграл золото Олимпиады-2024
Новости
RSS RSS
Все новости