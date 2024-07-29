Триатлон на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по триатлону на Олимпийских играх пройдут с 30 июля по 5 августа

Соревнования по триатлону в рамках Олимпийских игр-2024 пройдут с 30 июля по 5 августа. Дисциплина входит в программу соревнований с 2000 года. В Париже-2024 пройдут индивидуальные состязания среди мужчин и женщин и смешанной эстафете. Право стартовать на Играх-2024 получат 110 атлетов (по 55 мужчин и женщин). Во Франции будут разыграны 3 комплекта наград. «СЭ» публикует календарь финалов. Время начала — московское.

Расписание соревнований по триатлону:

30 июля, вторник

9:00. Мужчины. Финал

31 июля, среда

9:00. Женщины. Финал

5 августа, понедельник

9:00. Микст. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.