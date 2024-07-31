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Париж-2024

Сегодня, 06:15

Соревнования Олимпиады-2024 по триатлону пройдут сегодня в полном формате

Ана Горшкова
Корреспондент
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Река Сена.
Фото Reuters

Международный союз триатлона (World Triathlon) сообщил, что соревнования по триатлону на Олимпийских играх-2024 в Париже, запланированные на сегодня, 31 июля, пройдут в полном формате.

«Мы поплывем», — написала пресс-служба World Triathlon в своем аккаунте в соцсети Х.

По результатам анализов качество воды в Сене было удовлетворительным, несмотря на ночной дождь.

31 июля должны пройти женский триатлон (8.00 мск) и мужской (11.45 мск), который был перенесен с 30 июля из-за загрязнения Сены.

Проведение соревнований по&nbsp;триатлону на&nbsp;Играх в&nbsp;Париже&nbsp;&mdash; под угрозой. 1,4 миллиарда евро в канализацию. Проект «олимпийский триатлон в Сене» близок к краху

Источник: World Triathlon
Олимпиада
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