Соревнования Олимпиады-2024 по триатлону пройдут сегодня в полном формате

Международный союз триатлона (World Triathlon) сообщил, что соревнования по триатлону на Олимпийских играх-2024 в Париже, запланированные на сегодня, 31 июля, пройдут в полном формате.

«Мы поплывем», — написала пресс-служба World Triathlon в своем аккаунте в соцсети Х.

По результатам анализов качество воды в Сене было удовлетворительным, несмотря на ночной дождь.

31 июля должны пройти женский триатлон (8.00 мск) и мужской (11.45 мск), который был перенесен с 30 июля из-за загрязнения Сены.