На Олимпиаде стартовал женский заплыв по триатлону
Соревнования по женскому триатлону стартовали на Олимпиаде-2024 в Париже.
Женский заплыв начался в 9.00 по московскому времени. На 11.45 запланированы мужские соревнования, которые были перенесены с 30 июля.
Женский заплыв по триатлону в Сене.
Фото Скриншот трансляции
Ранее проведение соревнований находилось под вопросом из-за плохого качества воды в Сене. Не исключался вариант, при котором триатлон заменили бы на дуатлон, исключив водную часть.
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