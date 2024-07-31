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Париж-2024

Сегодня, 09:10

На Олимпиаде стартовал женский заплыв по триатлону

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Женский заплыв по триатлону в Сене.
Фото Скриншот трансляции

Соревнования по женскому триатлону стартовали на Олимпиаде-2024 в Париже.

Женский заплыв начался в 9.00 по московскому времени. На 11.45 запланированы мужские соревнования, которые были перенесены с 30 июля.

Женский заплыв по триатлону в Сене.
Фото Скриншот трансляции

Ранее проведение соревнований находилось под вопросом из-за плохого качества воды в Сене. Не исключался вариант, при котором триатлон заменили бы на дуатлон, исключив водную часть.

Олимпиада
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Соревнования Олимпиады-2024 по триатлону пройдут сегодня в полном формате

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