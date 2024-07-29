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На Олимпиаде отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене
Второй тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде в Париже отменен из-за грязной воды в Сене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Игр-2024.
Плавательная часть ознакомительного мероприятия по триатлону должна была состояться в понедельник, 29 июля. Однако оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти посчитали, что качество воды не дает достаточных гарантий.
Днем ранее организаторы приняли аналогичное решение.
Купаться в Сене запрещено с 1923 года. В реку десятками лет сбрасывают мусор, токсичные отходы и канализацию.
Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и завершатся 11 августа.
Источник: ТАСС
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