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Париж-2024

Сегодня, 07:44

На Олимпиаде-2024 отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за грязной воды в Сене

Сергей Разин
корреспондент
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Тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде-2024 отменен из-за плохого качества воды в Сене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Олимпиады.

Тренировочный заплыв должен был пройти сегодня, 28 июля. При этом соревнования, запланированные на 30 и 31 июля, будут проведены в срок.

Тильда Монссон. Восходящая звезда триатлона боится плыть на Олимпиаде в Сене. Ранее она уже попадала в больницу

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля и завершатся 11 августа.

Источник: ТАСС
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