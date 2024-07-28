На Олимпиаде-2024 отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за грязной воды в Сене

Тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде-2024 отменен из-за плохого качества воды в Сене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Олимпиады.

Тренировочный заплыв должен был пройти сегодня, 28 июля. При этом соревнования, запланированные на 30 и 31 июля, будут проведены в срок.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля и завершатся 11 августа.