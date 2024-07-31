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Мэр Парижа — о заплыве в Сене на Олимпиаде: «У нас не было плана «Б»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Триатлон на Олимпиаде в Париже.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала старт соревнований по триатлону на Олимпийских играх-2024.

«Мы всегда были уверены в этом, потому что мы работаем серьезно с большими профессионалами. У нас не было плана «Б», потому что нам не нужен был план «Б». Для нас план «А» всегда был единственным возможным», — приводит слова Идальго РИА «Новости» со ссылкой на RMC.

31 июля в Париже состоялись женский и мужской заплывы по триатлону. Перед этим существовала вероятность, что организаторы соревнований заменили бы триатлон на дуатлон, отменив водную часть из-за загрязнения Сены.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал «замечательным наследием» очистку Сены ради Олимпийских игр.

Источник: РИА «Новости»
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