Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Триатлон

Париж-2024

Сегодня, 10:58

Французская триатлонистка Богран выиграла золото Олимпиады-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кассандра Богран.
Фото Reuters

Французская триатлонистка Кассандра Богран стала победительницей соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 в Париже.

Олимпийский триатлон состоит из трех этапов: плавание на 1,5 км, велосипед на 40 км и бег на 10 км. Богран показала время — 1 час 54 минуты 55 секунд.

Серебро Игр-2024 завоевала Жюли Деррон (Швейцария), бронзу выиграла Бет Поттер (Великобритания).

В 11.45 должны начаться мужские соревнования по триатлону, которые были перенесены с 30 июля. Напомним, что проведение заплывов находилось под вопросом из-за плохого качества воды в Сене. «СЭ» ведет трансляцию дня Олимпиады.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Финал

1. Кассандра Богран (Франция) — 1:54.55

2. Джули Деррон (Швейцария) — 1:55.01

3. Бэт Поттер (Великобритания) — 1:55.10

Олимпиада
3
3
Читайте также
Сборная Франции по баскетболу обыграла японцев в матче на Олимпиаде
Лучшее фото Олимпийских игр: серфингист взлетел над волной и застыл в воздухе
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
Соболев в тупике и не нужен «Зениту», Пиняева вынуждают стать красно-белым, новая цель Амарала — 19-летний узбек. Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мартен Фуркад: «У меня не было бы даже сомнений. Я бы нырнул в Сену»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости