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Париж-2024

Сегодня, 13:33

Британский триатлонист Йи выиграл золото Олимпиады-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Британский триатлонист Алекс Йи стал победителем соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 в Париже.

Он преодолел три этапа (плавание, велосипед и бег) за 1 час 43 минуты 33 секунд.

Серебряную медаль выиграл Хейден Уайлд (Новая Зеландия, 1:43.39), бронзу — Лео Бержер (Франция, 1:43.43).

Отметим, что Уайлд за 2 км до конца соревнования опережал Йи на 14 секунд, но британец в итоге сумел его обогнать.

Мужские соревнования по триатлону должны были состоятся 30 июля, но из-за плохого качества воды в Сене были перенесены на 31 июля. «СЭ» ведет трансляцию дня Олимпиады.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Финал

1. Алекс Йи (Великобритания) — 1:43.33

2. Хайден Уайлд (Новая Зеландия) — 1:43.39

3. Лео Бержер (Франция) — 1:43.43

Олимпиада
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