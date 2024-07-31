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Триатлон

Париж-2024

Сегодня, 15:13

Американский триатлонист рассказал, что перестал мыть руки после туалета ради заплыва в Сене

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американский триатлонист Сет Райдер объяснил, почему перестал мыть руки после туалета в связи с участием в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мы знаем, что там можно будет заразиться кишечной палочкой. Я просто пытаюсь повысить порог устойчивости в повседневной жизни. Например, не мою руки после посещения туалета и тому подобное», — приводит слова Райдера The Sun.

31 июля в Париже состоялись женский и мужской заплывы по триатлону. Перед этим существовала вероятность, что организаторы соревнований заменили бы триатлон на дуатлон, заменив водную часть из-за загрязнения Сены.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал «замечательным наследием» очистку Сены ради Олимпийских игр.

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