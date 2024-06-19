Тренер по прыжкам на батуте Федоренчик надеется, что МОК аккредитует ее на Олимпиаду

Тренер допущенной на Олимпиаду прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой Елена Федоренчик заявила, что пока не получала от Международного олимпийского комитета (МОК) уведомлений о том, что она будет аккредитована на Игры в Париж.

«Пока еще ничего нет, мы ждем, — цитирует Федоренчик ТАСС. — Как мы понимаем, будет опубликован второй список, в котором рассчитываем увидеть и тренеров. У нас три специалиста, которые имеют допуск от FIG. Поэтому ждем».

Федоренчик в середине февраля получила от Международной федерации гимнастики (FIG) право быть аккредитованной на турниры под эгидой FIG в качестве тренера нейтральных спортсменов. Кроме Федоренчик, допуск от FIG также имеют тренеры Наталья Лебедева и Алексей Рыжков.