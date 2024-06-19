Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Батут

Париж-2024

Сегодня, 19:38

Тренер по прыжкам на батуте Федоренчик надеется, что МОК аккредитует ее на Олимпиаду

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер допущенной на Олимпиаду прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой Елена Федоренчик заявила, что пока не получала от Международного олимпийского комитета (МОК) уведомлений о том, что она будет аккредитована на Игры в Париж.

«Пока еще ничего нет, мы ждем, — цитирует Федоренчик ТАСС. — Как мы понимаем, будет опубликован второй список, в котором рассчитываем увидеть и тренеров. У нас три специалиста, которые имеют допуск от FIG. Поэтому ждем».

Федоренчик в середине февраля получила от Международной федерации гимнастики (FIG) право быть аккредитованной на турниры под эгидой FIG в качестве тренера нейтральных спортсменов. Кроме Федоренчик, допуск от FIG также имеют тренеры Наталья Лебедева и Алексей Рыжков.

Источник: ТАСС
1
0
Читайте также
Макдэвид в 2015 году проиграл в финале юниорской лиги
Фанаты устроили несколько драк на Евро-2024 в Германии
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава Федерации прыжков на батуте России рассчитывает на допуск до Олимпиады Лебедевой

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости