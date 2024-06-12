Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Батут

Париж-2024

Сегодня, 13:36

Российскую участницу Олимпиады-2024 в прыжках на батуте выберут в начале июля

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации прыжков на батуте России (ФБПР) Николай Макаров заявил, что тренерский штаб сборной России определит единственную участницу Олимпийских игр в Париже после окончания июльского этапа Кубка мира в Португалии.

«У наших спортсменов впереди два этапа Кубка мира. Первый пройдет в конце июня в Швейцарии, второй — в начале июля в Португалии. Планируется, что в них примут участие все четыре наших спортсмена, имеющих нейтральный статус. По итогам двух этапов Кубка мира будет принято решение, кто из двух наших спортсменок поедет на Олимпиаду», — приводит слова Макарова ТАСС.

На олимпийскую путевку претендуют Анжела Бладцева и Яна Лебедева, успешно выступившие на квалификационных этапах Кубка мира в Германии и Азербайджане. Согласно регламенту отбора, по итогам тех турниров на Олимпиаду могла отобраться только одна спортсменка от страны.

Источник: ТАСС
0
Читайте также
Лучший футболист РПЛ по версии игроков «Зенита»: Кассьерра поставил себя на третье место
В группе D на Евро-2024 сыграют Франция, Нидерланды, Австрия и Польша
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
«Спартак» возвращает беглого воспитанника, Смолов уезжает из Москвы, «Динамо» решило проблему с вратарями. Главные трансферные слухи РПЛ за 12 июня
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские прыгуньи на батуте завоевали одну индивидуальную путевку на Олимпиаду

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости