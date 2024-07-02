Российской батутистке отказали в нейтральном статусе на Олимпиаде без объяснения причин

Российская батутистка, участница Олимпиады в Токио Яна Лебедева не смогла принять участие во внутрироссийском отборе на Олимпийские игры в Париже, сообщил «СЭ» президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров. По словам главы федерации, Лебедевой отказали в комиссии по допуску МОК, поэтому в Париж поедет Анжела Бладцева.

— Мы вели переписку через Федерацию спортивной гимнастики России, отправили на согласование двух человек — Лебедеву и Бладцеву. Но из МОК пришел ответ, что Лебедевой в допуске отказано. У меня это письмо есть, его пересылали Яне. Мы попросили разъяснить причину, но никаких оснований нам не предоставили, просто отказано — и все. У меня нет никаких идей, почему это было сделано, они же не объясняют. Хотя мы планировали определить обладателя путевки по итогам соревнований в Швейцарии и Португалии, где сейчас девушки и находятся. Мне непонятно, почему некоторые болельщики устраивают хейт. Яна — наша сильная спортсменка, очень жаль, что так произошло, — сказал Макаров.

Полностью о скандальной ситуации в прыжках на батуте после решения МОК читайте здесь.