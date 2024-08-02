Российская прыгунья на батуте Бладцева — четвертая в квалификации после первого упражнения
Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева показала четвертый результат в квалификации после первого упражнения на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Она набрала 55,640 балла. Первое место занимает Виолетта Бордиловская из Белоруссии (56,340), второе — китаянка Ху Ичэн (56,270), третье — Чжу Сюэинь (Китай; 55,950).
По результатам квалификации в финал проходят 8 спортсменок, показавших наилучший результат. Еще две спортсменки попадают в резерв, на случай если кто-то из финалисток не сможет продолжить соревнования.
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