Российская прыгунья на батуте Бладцева — четвертая в квалификации после первого упражнения

Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева показала четвертый результат в квалификации после первого упражнения на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Она набрала 55,640 балла. Первое место занимает Виолетта Бордиловская из Белоруссии (56,340), второе — китаянка Ху Ичэн (56,270), третье — Чжу Сюэинь (Китай; 55,950).

По результатам квалификации в финал проходят 8 спортсменок, показавших наилучший результат. Еще две спортсменки попадают в резерв, на случай если кто-то из финалисток не сможет продолжить соревнования.

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.