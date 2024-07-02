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Париж-2024

Сегодня, 06:57

Российская батутистка Лебедева выразила недовольство работой федерации при подаче заявок на участие в Олимпиаде

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская батутистка, участница Олимпиады в Токио Яна Лебедева в разговоре с «СЭ» объяснила, почему в российской сборной начался конфликт из-за отбора на Олимпийские игры в Париже. На них поедет напарница Лебедевой по сборной Анжела Бладцева.

— Болельщики в нашем спорте недовольны несколькими моментами: я взяла бронзу на Кубке мира в Баку, Анжела взяла серебро. Далее на Кубке мира в Котбусе я взяла снова бронзу, а Анжела не прошла в финал. Для того, чтобы взять квоту на участие в Олимпийских играх, нужно было попасть минимум в финал в Котбусе, а так как я взяла медаль, олимпийская лицензия появилась у нашей страны. Она не именная и идет для страны!

В тот же вечер в Котбусе появилась новость о том, что тренерский совет принял решение разыгрывать лицензию между нами на этапах в Швейцарии и Португалии. Мы готовились к данным стартам, и в середине июня МОК опубликовал списки спортсменов, которые были допущены до Олимпиады, в данных списках оказалась фамилия Анжелы. Далее пришел ответ от МОК, что я не допущена до участия в Олимпиаде их решением, без права обжалования.

Естественно, у людей возник вопрос: как на одну лицензию могли заявить двух участников?

В СМИ начали писать, что на Олимпиаду едет Анжела, наша федерация давала комментарии только насчет нее, практически нигде не было обо мне ни слова. Мне пришлось самой записать видеообращение к людям, где я объясняю ситуацию. Потому что от нашей федерации не было никаких комментариев насчет меня и люди были не в курсе ситуации.

Далее 29 июня вышла новость о том, какие спортсмены (пофамильно) будут участвовать в Олимпиаде, каким спортсменам отказал МОК, какие спортсмены отказались от участия в Олимпиаде, а также заявки каких спортсменов (в том числе запасных) были в МОК. Ни в одном из этих списков не оказалось моей фамилии. Ни в тех, кому МОК отказал, ни в тех, чью заявку подавали.

На что наша федерация также не дала никакого комментария. Естественно, люди будут недовольны молчанием представителей нашей федерации и тому, что никто не объяснил, что конкретно произошло, — ответила Лебедева.

Полностью о скандальной ситуации в прыжках на батуте после решения МОК читайте здесь.

Яна Лебедева. Квота раздора. В сборной России конфликт из-за отказа лидеру команды в Олимпиаде
Олимпиада
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