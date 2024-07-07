Россиянка Бладцева завоевала серебро на Кубке мира по прыжкам на батуте

Россиянка Анжела Бладцева стала серебряным призером этапа Кубка мира в Португалии по прыжкам на батуте.

В финале Бладцева набрала 55,53 очка. Победителем соревнований стала китаянка Линь Цяньци (56,19). Тройку лучших замкнула канадка Софьян Метот (55,51).

Ранее МОК допустил Бладцеву до участия в Олимпийских играх-2024. 19 июня тренер спортсменки Елена Федоренчик сообщила, что Бладцева согласилась поехать на Игры в Париже в нейтральном статусе.

18-летняя Бладцева — трехкратная победительница юношеских первенств мира (2017, 2018, 2019 годы).