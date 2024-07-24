МОК утвердил форму, в которой на Олимпиаде будет выступать российская батутистка Бладцева

Личный тренер российской прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой Елена Федоренчик сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму, в которой на Играх в Париже будет выступать спортсменка.

«Анжела на Олимпиаде в Париже будет выступать в синем купальнике, она в нем выступала на чемпионате России, — цитирует Федоренчик ТАСС. — Мы отправляли фото в Международный олимпийский комитет, и этот купальник утвердили».

Олимпийские соревнования в женских прыжках на батуте запланированы на 2 августа. Единственной российской участницей этого турнира станет Бладцева.