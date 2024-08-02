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Сегодня, 14:40

Финал соревнований Олимпиады на батуте с россиянкой Бладцевой: смотреть трансляцию

Анжела Бладцева вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Анжела Бладцева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пятницу, 2 августа, пройдет финал личного первенства по прыжкам на батуте среди женщин. В соревнованиях принимает участие российская спортсменка Анжела Бладцева в нейтральном статусе без флага и гимна. Начало финала — стартует в 14.50 по московскому времени.

По итогам квалификации россиянка стала четвертой.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция. В России федеральные телеканалы не покажут Олимпийские игры в Париже. Смотреть бесплатно Игры можно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по быстрой регистрации.

19-летняя прыгунья на батуте дебютировала на Олимпиаде. На Играх-2020 в Токио, которые из-за пандемии прошли летом 2021 года, россиянка не прошла по возрастному критерию.

Узнать больше о россиянке можно в материале на сайте «СЭ».

Олимпиада
Анжела Бладцева
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