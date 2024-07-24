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Париж-2024

Сегодня, 09:55

Два российских тренера по прыжкам на батуте получили от МОК допуск для работы на Олимпиаде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международный олимпийский комитет (МОК) аккредитовал российских тренеров по прыжкам на батуте Елену Федоренчик и Алексея Рыжкова на Олимпиаду-2024 в Париже.

Федоренчик сообщила ТАСС, что она вместе с Рыжковым и прыгуньей на батуте Анжелой Бладцевой вылетит в Парижу, все транспортные расходы взял на себя МОК.

Олимпийские соревнования в женских прыжках на батуте запланированы на 2 августа. Единственной российской участницей этого турнира станет Бладцева.

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Источник: ТАСС
Олимпиада
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